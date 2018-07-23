Социальная карта освободит от комиссии при оплате государственных услуг

Более пяти миллионов горожан обладают социальной картой москвича. Об этом 23 июля сообщили в ГУП «Московский социальный регистр».

Теперь владельцы соцкарты могут оплатить услуги на официальном сайте мэра Москвы без комиссии. Среди обладателей такой карты — пенсионеры, учащиеся школ и колледжей, студенты, инвалиды, беременные женщины, многодетные семьи и другие горожане, получающие льготы.

— При оплате обычными банковскими картами на официальном сайте мэра Москвы комиссия составляет от 0,8 до 1,5 процента в зависимости от выбранной услуги. Теперь более пяти миллионов москвичей могут с помощью банковского приложения социальной карты москвича оплатить счета за детский сад, дополнительные занятия в школах, секции и кружки, услуги ЖКХ, а также штрафы ГИБДД и многое другое без комиссии, — рассказал генеральный директор ГУП «Московский социальный регистр» Кирилл Кузнецов

Провести платеж без комиссии на сайте мэра Москвы можно в личном кабинете.

В зависимости от вида услуги, потребуется ввести свои паспортные данные и страховой номер лицевого счета в системе обязательного пенсионного страхования (СНИЛС), а если речь идет о ребенке, то — его СНИЛС и данные свидетельства о рождении.

КСТАТИ

Социальная карта москвича выдается российскому гражданину — жителю столицы, имеющему право на получение социальной поддержки в соответствии с законодательством. На нее можно записать льготный проездной или проездной билет «Тройка», банковское приложение, медицинское приложение, позволяющее записываться к врачу в любой поликлинике города без предъявления медицинского полиса. Держателями соцкарты являются около 5,1 миллиона человек.