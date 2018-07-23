Высочайшие темпы развития оценили мировые эксперты

Московские власти готовы делиться опытом по реализации мегапроектов.

Прошедший Московский урбанистический форум доказал: теперь российская столица задает тренды, рассказывает другим, как можно претворять в жизнь самые смелые идеи и выходить на мировую арену победителем в борьбе с транспортными заторами, создавать самые прекрасные парки и развивать городские общественные пространства, а также собирать ведущих экспертов мира на одной площадке.

— Большой Париж не успевает за темпами развития Новой Москвы, — заявил экс-министр по вопросам городской политики и Большого Парижа Морис Леруа на Московском урбанистическом форуме.

— Мы развиваем в Париже большое автоматизированное метро без машиниста, которым очень гордимся. Однако когда видим бурное развитие метро в Москве, такое количество новых станций, то понимаем, что не успеваем за такими темпами, — признал французский эксперт.

Во время дискуссии, состоявшейся на площадке Московского урбанистического форума, Морис Леруа напомнил, что «Большой Париж» и «Большая Москва» стартовали шесть лет назад с незначительной разницей во времени. Оба проекта имеют схожие цели, но зачастую диаметрально противоположные методы реализации.

— Спустя шесть лет накоплен серьезный опыт реализации этих мегапроектов, позволяющий обсудить результаты, тенденции и подходы к решению общих для двух столиц проблем, — отметил в свою очередь руководитель Департамента развития новых территорий столицы Владимир Жидкин

Он сообщил, что до 2035 года в Троицком и Новомосковском округах построят порядка 100 миллионов квадратных метров недвижимости, 700 километров дорог, 33 станции метро, около 180 километров трамвайных линий и десятки километров железных дорог.

Привлекают иностранцев в Москве проходящие праздники. И здесь Москва, начинавшая с опыта Страсбурга , тоже обогнала европейских коллег.

Теперь городские фестивали собирают миллионы горожан ежегодно. Всего за последние годы столичные мероприятия посетили почти 150 миллионов человек, а событийный календарь российской столицы получил распространение за рубежом.

КСТАТИ

На Урбанфоруме отметили лучшие проекты. Так, спецприза правительства Москвы удостоился парк «Зарядье» и только что открывшийся концертный зал. Бесплатный детский сад для детей со средней и тяжелой формой ДЦП «Елизаветинский сад» стал победителем в номинации «Благотворительные и социальные проекты».

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