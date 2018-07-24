Ещё
В столице вновь пройдет «День без турникетов»
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Очередная акция «День без турникетов» пройдет в Москве в конце августа 

ТАСС 1 час назад
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов
Третья по счету в 2018 году акция "День без турникетов", в рамках которой горожане могут познакомиться с работой городских предприятий и технопарков, пройдет в Москве с 30 августа по 1 сентября. Об этом сообщил во вторник на пресс-конференции в ТАСС руководитель столичного департамента науки, промышленной политики и предпринимательства Алексей Фурсин.
"Следующая акция "День без турникетов" пройдет на московских предприятиях и технопарках с 30 августа по 1 сентября, когда все начнут возвращаться из отпусков и каникул. До конца года сделаем еще не менее трех-четырех акций, где покажем, как работают наши предприятия", — сказал он.
По словам Фурсина, в рамках акции, которая прошла в столице с 19 по 21 июля, промышленные предприятия и технопарки посетили более 10 тыс. человек, они наблюдали за производственным процессом и слушали научно-образовательные лекции. В акции участвовали 38 предприятий и технопарков, в том числе областные.
Свои пожелания по экскурсиям жители Москвы могли выразить на портале "Активный гражданин". Большинство жителей заинтересовались экскурсиями на хлебокомбинаты и предприятия авиационной сферы, эти промышленные объекты набрали по 11% голосов. При этом 44% участников голосования в качестве предпочтительного формата мероприятия выбрали интерактивную программу "Сделай сам", которая дает возможность всем желающим поучаствовать в производственном процессе.
Первая в 2018 году акция "День без турникетов" проходила в Москве с 11 по 12 мая, в ней приняли участие около 10 тыс. жителей и около 70 городских предприятий.
ТАСС: последние новости
В московском метро появятся карты "Тройка" с изображением амурского тигра Более тысячи московских пар сыграют свадьбу в день трех восьмерок 18 августа Строительство автоспортивного комплекса началось в Печатниках
Комментарии  Ещё 23 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Основательница Femen покончила с собой82
Пашинин — украинцам: вы — колония папуасов125
Пока вы спали: Россиян избивают в Турции219
Названы любимые виды пыток ярославских тюремщиков25
Основательница Femen покончила с собой56
Видео
04:27
Пока вы спали: Россиян избивают в Турции
Общество
00:59
«Нафтогаз» предложил «Газпрому» пойти на мировую
Экономика Статьи
00:22
В жестоком убийстве 5-летней девочки появились улики
Происшествия
03:49
«Шереметьево» предложило переносить багаж на себе
Общество
00:45
Названы любимые виды пыток ярославских тюремщиков
Общество
03:42
Госдума приняла закон о повышении НДС
Экономика
00:45
Соловьев нашел способ прекратить пытки в тюрьмах
Общество Криминал
01:18
Озвучены меры по улучшению качества жизни россиян
Общество Статьи
10:40
У россиян станет меньше налогов
Личный счет
00:32
МИД прокомментировал эвакуацию «Белых касок»
Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение