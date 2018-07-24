В столице вновь пройдет «День без турникетов»

Очередная акция «День без турникетов» пройдет в Москве в конце августа

Третья по счету в 2018 году акция "День без турникетов", в рамках которой горожане могут познакомиться с работой городских предприятий и технопарков, пройдет в Москве с 30 августа по 1 сентября. Об этом сообщил во вторник на пресс-конференции в ТАСС руководитель столичного департамента науки, промышленной политики и предпринимательства Алексей Фурсин.

"Следующая акция "День без турникетов" пройдет на московских предприятиях и технопарках с 30 августа по 1 сентября, когда все начнут возвращаться из отпусков и каникул. До конца года сделаем еще не менее трех-четырех акций, где покажем, как работают наши предприятия", — сказал он.

По словам Фурсина, в рамках акции, которая прошла в столице с 19 по 21 июля, промышленные предприятия и технопарки посетили более 10 тыс. человек, они наблюдали за производственным процессом и слушали научно-образовательные лекции. В акции участвовали 38 предприятий и технопарков, в том числе областные.

Свои пожелания по экскурсиям жители Москвы могли выразить на портале "Активный гражданин". Большинство жителей заинтересовались экскурсиями на хлебокомбинаты и предприятия авиационной сферы, эти промышленные объекты набрали по 11% голосов. При этом 44% участников голосования в качестве предпочтительного формата мероприятия выбрали интерактивную программу "Сделай сам", которая дает возможность всем желающим поучаствовать в производственном процессе.

Первая в 2018 году акция "День без турникетов" проходила в Москве с 11 по 12 мая, в ней приняли участие около 10 тыс. жителей и около 70 городских предприятий.