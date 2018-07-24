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Свыше 10 тысяч человек приняли участие в столичной акции «День без турникетов»
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Свыше 10 тысяч человек приняли участие в столичной акции «День без турникетов» 

Вечерняя Москва 2 часа назад
Фото: Вечерняя Москва
Данная акция впервые проведена в Москве в 2012 году.
В акции «День без турникетов», проводимой в Москве, приняли участие более 10 тысяч человек.
Так, в течение трех дней москвичи и гости столицы могли побывать на предприятиях, в технопарках, послушать лекции, а также поучаствовать в мастер-классах.
Акция под названием «День без турникетов» проводилась 19, 20 и 21 июля.
Про то, сколько человек посетило различные предприятия, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин на странице в Twitter.
Больше 10 тысяч москвичей посетили предприятия в рамках акции #Деньбезтурникетов. Это 3 дня, когда можно посмотреть, как работает производство, послушать там концерт, пообщаться с руководством и сотрудниками. В акции участвовали 38 предприятий и технопарков, в том числе областные pic.twitter.com/Yiyn7RVlJu
— Сергей Собянин (@MosSobyanin) 23 июля 2018 г.
Уточняется, что в акции приняли участие 38 предприятий и технопарков Москвы и области.
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