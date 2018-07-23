Петр Бирюков: «Мою улицу» трансформируем в «Мой район»

Программу благоустройства «Моя улица» ждет трансформация. На смену обустройству общественных пространств придет модернизация столичных районов. Проводить ее будут по желанию москвичей, заявил заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков

В эксклюзивном интервью «ВМ», прошедшему на стенде нашего издания в рамках Московского урбанистического форума, Петр Бирюков подвел итоги «Моей улицы» и рассказал о принципах формирования новой программы.

— Петр Павлович, какие итоги реализации программы «Моя улица» можно озвучить уже сейчас?

— Во-первых, эту программу реализовали, исходя из желаний самих москвичей, собрав их предложения. Мэр Москвы Сергей Собянин принял решение отработать это на уровне конкретных стандартов. В результате за последние годы приведены в порядок 313 улиц, 321 километр пешеходных зон. Во-вторых, благоустройство позволило проводить на обновленных пространствах городские фестивали, а их посетили почти 150 миллионов человек.

— Но не только в дни фестивалей комфортно на улицах. Пешеходы тоже оценили обновления. Их число возросло?

— Да, мы отмечаем, что пешеходов на благоустроенных улицах стало в 1,8 раза больше. Увеличилось и число иностранных туристов.

— Городскому бюджету это дало свой плюс?

— Безусловно. Доходы в бюджет выросли. То, что мы вложили в благоустройство, возвращается. За счет сдачи объектов недвижимости, за счет развития общепита, сферы услуг затраты окупаются за год-два по каждой улице.

— А автомобилисты не пострадали после благоустройства улиц?

— Несмотря на то что мы расширили пешеходное пространство, скорость на дорогах не упала. Службы фиксируют: скорость на дорогах увеличилась на семь процентов. Общественный транспорт поехал быстрее за счет выделенных полос.

— А коммуникации тоже ведь обновили? На какой срок хватит новых сетей?

— Мы обновили инженерные коммуникации, они прослужат 50–60 лет. Перекапывать улицы не понадобится.

— Городские службы работали и с археологами. Каковы итоги по сохранению обнаруженных артефактов?

— За эти годы на поверхность было поднято свыше 30 тысяч находок. Мэр Москвы Сергей Собянин поставил четкую задачу: сохранить артефакты для будущих поколений, чтобы они знали, как выглядела Москва в предыдущие века. Например, Хохловская площадь стала уникальным музеем под открытым небом. И подобных мест в Москве наберется с три десятка: Кузнецкий Мост, площади у Большого и Малого театров.

— Петр Павлович, программу «Моя улица» сменит «Мой район». Что будет сделано в рамках этой программы?

— Будем делать то, что захотят москвичи. Используем электронные сервисы — проект «Активный гражданин» и портал «Наш город» — для обсуждения идей. Затем вместе со специалистами мы разработаем концепции, обсудим их с горожанами. Возможно, проведем международные конкурсы. Работу планируем на предстоящие пять лет.

СПРАВКА

3600 зданий и сооружений привели в порядок в рамках программы «Моя улица». Были отремонтированы фасады, исторические здания получили вторую жизнь. На благоустроенных улицах появились фонари, созданные по историческим образцам. Архитектурно-художественная подсветка теперь украшает 2 тысячи объектов.