Расписание поездов на вокзалах будет показано по местному времени

С 1 августа изменится порядок информирования о времени прибытия и отправления поездов на электронных табло вокзалов.

Уже на следующей неделе часы и минуты прибытия поездов на платформах будет указываться по местному времени, а не по московскому. У пассажиров не будет путаницы со временем прибытия составов. В настоящее время РЖД проводит технические работы по изменению действующей информационной системы, сообщила пресс-служба госкомпании.

С мая на бланках железнодорожных билетов обозначается и московское, и местное время.