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Расписание поездов на вокзалах будет показано по местному времени
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Расписание поездов на вокзалах будет показано по местному времени 

Российская Газета 1 час назад
Фото: Газета "Труд"
С 1 августа изменится порядок информирования о времени прибытия и отправления поездов на электронных табло вокзалов.
Уже на следующей неделе часы и минуты прибытия поездов на платформах будет указываться по местному времени, а не по московскому. У пассажиров не будет путаницы со временем прибытия составов. В настоящее время РЖД проводит технические работы по изменению действующей информационной системы, сообщила пресс-служба госкомпании.
С мая на бланках железнодорожных билетов обозначается и московское, и местное время.
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