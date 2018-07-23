Станцию метро «Владимирская» открыли после 40-минутной проверки

Метро «Владимирская» в Петербурге открыли после проверки, сообщает пресс-служба городского метрополитена. Станцию обследовали в течение 40 минут.

Около 16.16 в подземке обнаружили бесхозный предмет. «Владимирскую» и переход на «Достоевскую» закрыли для пассажиров. В ходе проверки выяснилось, что находка не представляет никакой опасности, и все ограничения были сняты.

С 16.59 станция заработала в штатном режиме.

Сотрудники подземки просят пассажиров быть внимательным и не забывать свои вещи в вагонах, на эскалаторах и в переходах.