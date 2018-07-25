До закрытия станции «Академическая» на капитальный ремонт остается 5 дней

Петербурге закроют на ремонт метро «Академическая», напоминают в пресс-службе городской подземки. До начала работ остается 5 дней: станция будет недоступна для пассажиров с 30 июля.

Работы продлятся 11 месяцев. За это время будут отремонтированы эскалаторы, наклонный ход станции, будет заменена отделка вестибюлей, установлены новые турникеты и светильники, появится современная система видеонаблюдения.

Обновленная станция откроется летом 2019 года.

В связи с закрытием «Академической» наземный общественный транспорт будет работать в усиленном режиме.