Дополнительные поезда соединят Вологду и Мурманск 

Поезда № 143, № 144 выйдут в конце августа. Дополнительные рейсы назначены для удобства пассажиров и в связи с повышенным спросом на данный маршрут.
Поезд № 144 «Вологда — Мурманск» отправится из Вологды 21, 25, 29 августа в 12.40. № 143 «Мурманск — Вологда» выйдет из Мурманска 23, 27, 31 августа в 6.15.
Дополнительную информацию о расписании поездов можно узнать по телефону — 8-800-775-00-00, а также на официальном сайте ОАО «РЖД».
Ранее «Вологда.РФ» сообщал о том, что до Москвы вологжане смогут добраться за 6 часов 45 минут.