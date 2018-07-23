Ещё
Дополнительные поезда соединят Вологду и Мурманск
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Дополнительные поезда соединят Вологду и Мурманск 

Вологда.рф 2 часа назад
Фото: Вологда.рф
Поезда № 143, № 144 выйдут в конце августа. Дополнительные рейсы назначены для удобства пассажиров и в связи с повышенным спросом на данный маршрут.
Поезд № 144 «Вологда — Мурманск» отправится из Вологды 21, 25, 29 августа в 12.40. № 143 «Мурманск — Вологда» выйдет из Мурманска 23, 27, 31 августа в 6.15.
Дополнительную информацию о расписании поездов можно узнать по телефону — 8-800-775-00-00, а также на официальном сайте ОАО «РЖД».
Ранее «Вологда.РФ» сообщал о том, что до Москвы вологжане смогут добраться за 6 часов 45 минут.
Вологда.рф: последние новости
Банкам разрешили блокировать карты клиентов при подозрении на кражу Российских туристов предупредили о желтой лихорадке в Бразилии Ни один вид светлого пива в России не получил максимальную оценку экспертов Роскачества
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Последнее китайское предупреждение: США утопили свой корабль77
Россияне взбунтовались из-за нового налога442
Из россиян сделают «вечных пешеходов»205
Российский актер объяснил, почему воюет в Донбассе311
Озвучены меры по улучшению качества жизни россиян180
Видео
00:22
В жестоком убийстве 5-летней девочки появились улики
Происшествия
01:18
Озвучены меры по улучшению качества жизни россиян
Общество Статьи
03:12
«Путин не понимает»: США захотели новых санкций
Политика В мире
01:22
Это были их сыновья: захват заложников в Москве
Происшествия
01:20
Последнее китайское предупреждение: США утопили свой корабль
Армия Статьи
05:16
Российский актер объяснил, почему воюет в Донбассе
Украина В мире
21:19
Из россиян сделают «вечных пешеходов»
Общество
00:48
В «Роскосмосе» прояснили дело о госизмене
Наука Наука и техника
00:58
«Телефонное право»: новый ход в споре за Курилы
В мире Статьи
01:00
Standard&Poorʼs вынесло России страшный приговор
Экономика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение