Дополнительные поезда соединят Вологду и Мурманск

Поезда № 143, № 144 выйдут в конце августа. Дополнительные рейсы назначены для удобства пассажиров и в связи с повышенным спросом на данный маршрут.

Поезд № 144 « Вологда Мурманск » отправится из Вологды 21, 25, 29 августа в 12.40. № 143 «Мурманск — Вологда» выйдет из Мурманска 23, 27, 31 августа в 6.15.

Дополнительную информацию о расписании поездов можно узнать по телефону — 8-800-775-00-00, а также на официальном сайте ОАО «РЖД»