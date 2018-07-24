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Сколько стоит минимальная аренда жилья в Москве и области?
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Сколько стоит минимальная аренда жилья в Москве и области? 

Inmyroom 47 минут назад
Фото: Inmyroom
Риелторы назвали минимальные ставки аренды квартир в Москве и области, пишет РБК. Самая дешевая арендная квартира в Москве предлагается за 20 тыс. руб. в месяц, в Подмосковье — за 15 тыс. руб.
В Московской области можно арендовать однушку площадью 32 кв. м в новом доме во Фрязине за 15 тыс. руб. в месяц. Немногим дороже — за 17 тыс. руб. в месяц — сдается однокомнатная квартира площадью 41 кв. м в Балашихе. Замыкает топ-3 самых дешевых арендных предложений Подмосковья двушка площадью 43 кв. м за 18 тыс. руб. в месяц в поселке Акулово.
В Москве самое дешевое предложение стоит 20 тыс. руб. в месяц. Эта однокомнатная квартира площадью 32 кв. м, расположенная в 10 минутах транспортом от станции «Полежаевская». На втором месте по цене находится однушка площадью 40 кв. м за 23 тыс. руб. в месяц, на третьем — несколько квартир за 25 тыс. руб. в месяц в пешей доступности от конечных станций метро.
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