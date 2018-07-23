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Движение транспорта ограничат на участках двух улиц в районе «Москва-Сити»
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Движение транспорта ограничат на участках двух улиц в районе «Москва-Сити»
Москва24
2 часа назад
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Фото:
Москва24
Ограничения вводятся во 2-м Красногвардейском проезда в районе дома № 4 и в местном проезде от пересечения с 1-м Красногвардейским проездом до дома № 8 по улице Тестовская.
На данных участках пройдут работы по устройству инженерных коммуникаций.
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