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Движение транспорта ограничат на участках двух улиц в районе «Москва-Сити»
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Движение транспорта ограничат на участках двух улиц в районе «Москва-Сити» 

Москва24 2 часа назад
Фото: Москва24
Ограничения вводятся во 2-м Красногвардейском проезда в районе дома № 4 и в местном проезде от пересечения с 1-м Красногвардейским проездом до дома № 8 по улице Тестовская.
На данных участках пройдут работы по устройству инженерных коммуникаций.
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