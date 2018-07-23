Движение транспорта ограничат на участках двух улиц в районе «Москва-Сити»

Ограничения вводятся во 2-м Красногвардейском проезда в районе дома № 4 и в местном проезде от пересечения с 1-м Красногвардейским проездом до дома № 8 по улице Тестовская.

На данных участках пройдут работы по устройству инженерных коммуникаций.