Жители двух пятиэтажек станут новоселами в рамках реновации

Жители двух пятиэтажек переедут в новый дом на западе Москвы в рамках программы реновации, сообщает РИА «Новости»

Новую прописку москвичи получат по адресу: проспект Вернадского, 58. До сих пор они проживали в домах №49 и 51 по улице Удальцова.

Как сообщили в столичной мэрии , что жители «хрущевок» в четырех округах переезжают в новостройки на юго-западе, востоке, западе и северо-востоке города.

Еще более 70 домов начнут строить по этой программе осенью. Заселять в них будут в 2021 году.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что около десяти тысяч жителей столицы до конца этого года переедут в новые квартиры в рамках программы реновации.

Сейчас в нее входит 5171 дом. Новое жилье получат более миллиона человек.

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