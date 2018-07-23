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Оценены темпы строительства московских дорог
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Оценены темпы строительства московских дорог 

Мослента 3 часа назад
Единственным мегаполисом мира, в котором темпы развития дорог превышают темпы застройки территорий, признали Москву, следует из результатов исследования агентства Price Waterhouse Coopers (PWC). О них сообщил заместитель мэра столицы Марат Хуснуллин, передает радиостанция «Говорит Москва».
По его словам, темпы и объемы транспортного строительства останутся прежними. В течение пяти лет планируется отстроить и реконструировать не менее 90 километров дорог в год. Ожидается, что к 2023 году отремонтируют 485 километров дорог, 100 новых мостов, тоннелей и эстакад, а также 60 пешеходных переходов.
«Ключевым проектом остается формирование нового полноценного транспортного кольца — четырех хордовых магистралей, состоящего из Северо-Западной хорды, Северо-Восточной хорды, Юго-Восточной хорды, к строительству которой город также приступает, и Южной рокады», — уточнил чиновник.
В июле компания McKinsey & Company включила Москву в десятку мегаполисов мира с наиболее развитыми системами городского транспорта. По результатам исследования Москва оказалась на пятом месте по финансовой доступности, на втором — по эффективности, и на шестом — по развитию транспортных систем и удобству.
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