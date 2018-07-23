Макет Москвы на ВДНХ посетили уже свыше 90 тыс. человек за 9 месяцев

С момента открытия в октябре 2017 года павильон «Макет Москвы» на Сиреневой аллее ВДНХ посетило уже более 90 тысяч человек, говорится в сообщении пресс-службы столичного департамента градостроительной политики.

«Павильон с уникальным макетом Москвы , на котором можно увидеть центральную часть города, за 9 месяцев работы посетило 94133 человека. Здесь интересно и взрослым, и детям поскольку можно познакомиться с работой макетчиков, которые на глазах посетителей создают миниатюрные копии зданий, увидеть светотехнические шоу, демонстрирующие разные стороны жизни города, а также побывать на тематических выставках», — сказал руководитель департамента градостроительной политики города Москвы Сергей Левкин

Он добавил, что так, завершившаяся недавно выставка, посвященная московским стадионам, привлекла тысячи москвичей, особенно после того, как футболисты сборной России подарили «Макету Москвы» официальный футбольный мяч чемпионата мира 2018 года со своими автографами.

Левкин напомнил, что на данный момент площадь макета составляет 370 квадратных метров. На нем разместилось 19843 здания центральной части города. На северо-востоке экспозиция заканчивается площадью трех вокзалов, на востоке — территорией завода «Серп и молот», на юго-западе — Московским дворцом молодежи, а на западе — Белорусским вокзалом.

Масштаб модели — 1:400. Ее главные особенности — поразительная детализация и рельефность: куранты на Спасской башне бьют в положенное время, а на зданиях воссозданы барельефы и панно. Строения оснащены управляемой интерактивной системой подсветки. Завершить все работы по макету планируется до 2020 года. Площадь арт-объекта составит 925 квадратных метров.