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МОЭСК открыла первую в жилом районе Москвы зарядную станцию для электромобилей
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МОЭСК открыла первую в жилом районе Москвы зарядную станцию для электромобилей 

Агентство «Москва» 25 минут назад
Зарядная станция для электромобилей (ЭЗС) открылась в Марьино. Она стала первой ЭЗС, установленной в жилом районе Москвы. Об этом сообщили в пресс-службе ПАО «МОЭСК».
«В московском районе Марьино (ЮВАО) в сети «МОЭСК-EV» открыта новая зарядная станция для электромобилей (ЭЗС) стандарта Mode 3 мощностью 22 кВт во дворе дома по адресу ул. Братиславская, д. 20. Она стала первой ЭЗС, установленной в жилом районе. Зарядная станция для электромобилей установлена в рамках реализации проекта «Умный квартал», курируемого правительством Москвы», — говорится в сообщении.
В пресс-службе уточнили, что проект «МОЭСК-EV» по развитию зарядной инфраструктуры для электромобилей реализуется по инициативе ПАО «МОЭСК» с конца 2011 г. В настоящий момент в сети «МОЭСК-EV» функционирует 36 ЭЗС.
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