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Движение ограничат на участках двух улиц в районе ММДЦ «Москва-Сити» с 25 июля по 25 августа
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Движение ограничат на участках двух улиц в районе ММДЦ «Москва-Сити» с 25 июля по 25 августа 

Агентство «Москва» 2 часа назад
Фото: РИАМО
Движение транспорта будет ограничено на участках двух улиц в районе Московского международного делового центра «Москва-Сити» (ММДЦ «Москва-Сити») с 25 июля по 25 августа 2018 г., сообщили в информационном центре транспортного комплекса столицы.
«Движение ограничат с 25 июля по 25 августа на участке 2-го Красногвардейского проезда в районе д. 4 и на участке местного проезда от пересечения с 1-м Красногвардейским проездом до д. 8 по ул. Тестовская», — говорится в сообщении.
Уточняется, что ограничение движение на этих участках вводится в связи с устройством инженерных коммуникаций в районе ММДЦ «Москва-Сити».
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