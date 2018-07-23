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Контейнерную площадку на Авиамоторной улице привели в порядок
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Контейнерную площадку на Авиамоторной улице привели в порядок 

Управа района Лефортово 27 минут назад
Фото: Управа района Лефортово
Работы прошли благодаря обращению местного жителя на портал «Наш город». После выполнения работ активист получил ответ от главы управы района Лефортово Азамата Царикаева.
«Выполнены работы по уборке бункерной площадки. С ответственными лицами проведена разъяснительная беседа о недопущении подобных нарушений», — говорится в официальном ответе за подписью главы управы.
Напомним, что обратиться на портал «Наш город» может любой житель Москвы, пройдя несложную регистрацию. Портал «Наш город» был создан в 2011 году по инициативе мэра Москвы Сергея Собянина. Сейчас оставить свое сообщение можно более чем в 20 разделах. (ис)
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