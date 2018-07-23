Контейнерную площадку на Авиамоторной улице привели в порядок

Работы прошли благодаря обращению местного жителя на портал «Наш город». После выполнения работ активист получил ответ от главы управы района Лефортово Азамата Царикаева.

«Выполнены работы по уборке бункерной площадки. С ответственными лицами проведена разъяснительная беседа о недопущении подобных нарушений», — говорится в официальном ответе за подписью главы управы.

Напомним, что обратиться на портал «Наш город» может любой житель Москвы, пройдя несложную регистрацию. Портал «Наш город» был создан в 2011 году по инициативе мэра Москвы Сергея Собянина. Сейчас оставить свое сообщение можно более чем в 20 разделах. (ис)