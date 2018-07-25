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Парковую территорию усадьбы «Люблино» благоустроят к следующему лету
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Парковую территорию усадьбы «Люблино» благоустроят к следующему лету 

Префектура Юго-Восточного административного округа 3 часа назад
Фото: Префектура Юго-Восточного административного округа
Территорию усадьбы «Люблино» ждет масштабное благоустройство.
О том, что там будет, жители района Люблино спрашивали мэра города в ходе прошедшей встречи. Так, Елена Морозова, руководитель общественной организации «Флена», которая занимается иппотерапией с детьми-инвалидами, поинтересовалась, что там сейчас происходит.
— Мы занимаемся с нашими детьми в усадьбе Дурасова и увидели, что в парке появились рабочие, — сообщила она градоначальнику.
Сергей Собянин подтвердил, что в парке будет благоустройство, там планируют очистить пруд, укрепить берега, проложить дорожки. Полностью благоустройство завершится к следующему лету.
А Нина Егорова из дома № 2 корпус 3 на Краснодонской улице задала вопрос, не снесут ли принадлежащий ей гараж. Ведь часть ее двора попала в границы особо охраняемой территории парка. Мэр Москвы заверил ее, что гаражи, а также детскую и спортивную площадки сносить не будут.
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