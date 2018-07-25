Парковую территорию усадьбы «Люблино» благоустроят к следующему лету

Территорию усадьбы «Люблино» ждет масштабное благоустройство.

О том, что там будет, жители района Люблино спрашивали мэра города в ходе прошедшей встречи. Так, Елена Морозова , руководитель общественной организации «Флена», которая занимается иппотерапией с детьми-инвалидами, поинтересовалась, что там сейчас происходит.

— Мы занимаемся с нашими детьми в усадьбе Дурасова и увидели, что в парке появились рабочие, — сообщила она градоначальнику.

Сергей Собянин подтвердил, что в парке будет благоустройство, там планируют очистить пруд, укрепить берега, проложить дорожки. Полностью благоустройство завершится к следующему лету.