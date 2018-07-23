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Маршруты трамваев и троллейбусов в Петербурге изменятся из-за парада ВМФ
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Маршруты трамваев и троллейбусов в Петербурге изменятся из-за парада ВМФ 

АиФ Санкт-Петербург 1 час назад
Фото: АиФ Санкт-Петербург
Военно-морской парад изменит маршруты общественного транспорта в Северной столице, передает «Петербургский дневник». Ограничения ожидаются 26-го и 29 июля — в дни репетиции и проведения мероприятия.
По предварительным данным, движение трамваем и троллейбусов по Дворцовому, Литейному и Троицкому мостам закроют. В связи с этим троллейбусы №1 и №7 будет ехать лишь до Адмиралтейского проспекта, а №3 — до Боткинской улицы. Троллейбус №8 поедет по Большеохтинскому мосту.
Некоторые троллейбусы будут холить сразу по двум трассам.
Трамвай №3 будет следовать от площади Репина до улицы Марата.
Пассажиров просят быть внимательными и заблаговременно уточнять информацию о маршруте транспорта.
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