Маршруты трамваев и троллейбусов в Петербурге изменятся из-за парада ВМФ

Военно-морской парад изменит маршруты общественного транспорта в Северной столице, передает «Петербургский дневник». Ограничения ожидаются 26-го и 29 июля — в дни репетиции и проведения мероприятия.

По предварительным данным, движение трамваем и троллейбусов по Дворцовому, Литейному и Троицкому мостам закроют. В связи с этим троллейбусы №1 и №7 будет ехать лишь до Адмиралтейского проспекта, а №3 — до Боткинской улицы. Троллейбус №8 поедет по Большеохтинскому мосту.

Некоторые троллейбусы будут холить сразу по двум трассам.

Трамвай №3 будет следовать от площади Репина до улицы Марата.

Пассажиров просят быть внимательными и заблаговременно уточнять информацию о маршруте транспорта.