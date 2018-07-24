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Три объекта ТПУ «Новохохловская» выставлены на торги
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Три объекта ТПУ «Новохохловская» выставлены на торги 

Управа Рязанского района 2 часа назад
Фото: Управа Рязанского района
Три помещения транспортно-пересадочного узла «Новохохловская» неподалеку от Рязанского выставлены на торги.
Об этом говорится на инвестиционном портале города Москвы.
Так, на выбор предпринимателям предлагаются помещение № 13 площадью 19,6 кв. м, помещение № 25–26 площадью 21,8 кв. м и помещение № 15 площадью 20,9 кв. м. Все объекты расположены на первом этаже ТПУ, телефонное соединение отсутствует.
Заявки принимаются до 23 июля, а победителя определят 27 июля.
Напомним, что транспортно-пересадочный узел «Новохохловская» включает одноименную станцию МЦК и платформу Курского направления МЖД, которую планируется открыть в сентябре этого года. (ск)
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