Новые станции метро появятся в Хорошево-Мневниках после 2023 года

Строительство новой линии метро до Рублево-Архангельского через Хорошево-Мневники планируется начать после 2023 года. Об этом сообщил руководитель Департамента строительства Москвы Андрей Бочкарев.

— Рублево-Архангельская линия относится к перспективным объектам строительства метро. По нашим оценкам, строительство начнется после 2023 года. В настоящий момент ведется разработка градостроительной документации, — отметил Бочкарев.

Московской области. Напомним, что новую линию метро предполагают провести по территориям московских районов Кунцево, Строгино, Щукино, Хорошево-Мневники, Хорошевский, Пресненский и городского округа Красногорск

На линии планируется построить семь станций: «Шелепиха», «Улица Народного Ополчения», «Живописная», «Строгино», «Троице-Лыково», «Рублево-Архангельское» и «Ильинская». Пока названия станций рабочие, их могут изменить. Длина линии составит около 18,7 км. Ее проложат в два этапа, причем начнется строительство не из центра, а от станции «Строгино» на запад в Рублево-Архангельское. (ео)