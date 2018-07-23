Ещё
В Косино-Ухтомском запустят социальный автобусный маршрут
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Косино-Ухтомском запустят социальный автобусный маршрут 

Управа района Косино-Ухтомский 1 час назад
Фото: Управа района Косино-Ухтомский
Маршрут автобуса, который предполагается запустить уже в конце лета, пройдет через все социальные объекты района.
О новом автобусном маршруте шла речь на встрече мэра Москвы Сергея Собянина с жителями Косино-Ухтомского. Предполагается, что маршрут проследует через все три микрорайона — Ухтомский, Кожухово и Косино. Автобусу уже присвоен номер «С-16», где буква «С» указывает на то, что он социальный.
Нужно отметить, что изначально планировалось, что автобус будет запущен в четвертом квартале текущего года, однако по многочисленным просьбам жителей мэр Москвы пообещал ускорить этот процесс.
Маршрут «С-16» проследует от 9-го микрорайона Кожухова через Ухтомку до Косинской фабрики. По маршруту его следования находятся детсады, школы, детская и взрослая поликлиники, ДТиМ «Восточный», библиотека.
В управе района отметили, что маршрут разработали сотрудники ГУП МосгортрансНИИпроект. Сейчас ГКУ «Организатор перевозок» готовит конкурсную документацию на выбор подрядчика, который будет заниматься перевозками.
Управа района Косино-Ухтомский: последние новости
В библиотеке №101 в честь праздника семьи пройдет увлекательная беседа и мастер-класс Собянин: порядок включения домов в программу реновации исключительно добровольный Проинспектирован мусоросжигательный завод № 4 ГУП «Экотехпром»
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Россияне взбунтовались из-за нового налога214
Семью с ребенком выкинули с рейса на Украину59
Дачники будут жить по новым правилам127
Героине главного секс-скандала девяностых 45 лет18
Standard&Poorʼs вынесло России страшный приговор318
Видео
01:22
Это были их сыновья: захват заложников в Москве
Происшествия
05:16
Российский актер объяснил, почему воюет в Донбассе
Украина В мире
00:48
В «Роскосмосе» прояснили дело о госизмене
Наука Наука и техника
01:00
Standard&Poorʼs вынесло России страшный приговор
Экономика
00:40
Россия и Сирия ударили по позициям боевиков
Армия Ближний Восток
21:19
Россияне взбунтовались из-за нового налога
Личный счет
00:36
Студентка напала на хулигана с пистолетом
Происшествия Криминал
04:15
Дачники будут жить по новым правилам
Личный счет Недвижимость
00:20
Неизвестный открыл огонь по прохожим в Торонто
Происшествия
00:53
На Западе оценили возможности «Ясеня»
Армия Оружие
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение