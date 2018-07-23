В Косино-Ухтомском запустят социальный автобусный маршрут

Маршрут автобуса, который предполагается запустить уже в конце лета, пройдет через все социальные объекты района.

О новом автобусном маршруте шла речь на встрече мэра Москвы Сергея Собянина с жителями Косино-Ухтомского. Предполагается, что маршрут проследует через все три микрорайона — Ухтомский, Кожухово и Косино. Автобусу уже присвоен номер «С-16», где буква «С» указывает на то, что он социальный.

Нужно отметить, что изначально планировалось, что автобус будет запущен в четвертом квартале текущего года, однако по многочисленным просьбам жителей мэр Москвы пообещал ускорить этот процесс.

Маршрут «С-16» проследует от 9-го микрорайона Кожухова через Ухтомку до Косинской фабрики. По маршруту его следования находятся детсады, школы, детская и взрослая поликлиники, ДТиМ «Восточный», библиотека.

В управе района отметили, что маршрут разработали сотрудники ГУП МосгортрансНИИпроект. Сейчас ГКУ «Организатор перевозок» готовит конкурсную документацию на выбор подрядчика, который будет заниматься перевозками.