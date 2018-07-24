В Зюзине вестибюль станции «Каховская» до пятницы будет закрыт

Южный вестибюль станции «Каховская» (Чонгарский бульвар, д. 30/2) в связи с ремонтными работами будет закрыт для пассажиров до 27 июля. Об этом сообщается на сайте Московского метрополитена.

Такие ограничения необходимы для обновления лестничного схода, ведущего с платформы в южный вестибюль станции. Во время закрытия специалисты демонтируют старые ступени, которые заменит новая конструкция.

Ремонт ведется круглосуточно.

Пассажиры, которые живут на станции Каховская или направляются в этот район по делам, смогут выйти в город через вестибюль станции «Севастопольская» Серпуховско-Тимирязевской линии.