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В Зюзине вестибюль станции «Каховская» до пятницы будет закрыт
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В Зюзине вестибюль станции «Каховская» до пятницы будет закрыт 

Ясенево 1 час назад
Фото: Ясенево
Южный вестибюль станции «Каховская» (Чонгарский бульвар, д. 30/2) в связи с ремонтными работами будет закрыт для пассажиров до 27 июля. Об этом сообщается на сайте Московского метрополитена.
Такие ограничения необходимы для обновления лестничного схода, ведущего с платформы в южный вестибюль станции. Во время закрытия специалисты демонтируют старые ступени, которые заменит новая конструкция.
Ремонт ведется круглосуточно.
Пассажиры, которые живут на станции Каховская или направляются в этот район по делам, смогут выйти в город через вестибюль станции «Севастопольская» Серпуховско-Тимирязевской линии.
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