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Новый спорткомплекс планируют построить в составе ТПУ «Некрасовка»
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Новый спорткомплекс планируют построить в составе ТПУ «Некрасовка» 

Управа Рязанского района 25 минут назад
Фото: Управа Рязанского района
В составе транспортно-пересадочного узла «Некрасовка» в ЮВАО планируется возвести новый спортивный комплекс с бассейном, крытым катком, экстрим-парком и площадкой для воркаута.
— В здании общей площадью 30 тысяч квадратных метров также обустроят открытые площадки для занятий гимнастикой, залы для проведения занятий по хореографии, ритмической гимнастике и различным видам единоборств, — заявил Бочкарев, руководитель Департамента строительства Москвы
Строительство комплекса запланировано в рамках Адресной инвестиционной программы столицы и развития территории.
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