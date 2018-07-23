Новый спорткомплекс планируют построить в составе ТПУ «Некрасовка»

В составе транспортно-пересадочного узла «Некрасовка» в ЮВАО планируется возвести новый спортивный комплекс с бассейном, крытым катком, экстрим-парком и площадкой для воркаута.

— В здании общей площадью 30 тысяч квадратных метров также обустроят открытые площадки для занятий гимнастикой, залы для проведения занятий по хореографии, ритмической гимнастике и различным видам единоборств, — заявил Бочкарев, руководитель Департамента строительства Москвы

Строительство комплекса запланировано в рамках Адресной инвестиционной программы столицы и развития территории.