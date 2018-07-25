В Москве открывается выставка о Маяковском в стиле Instagram

Выставка "Владимир Маяковский. Там и у нас", посвященная 125-летию со дня рождения поэта, открывается в среду в Доме Остроухова в Трубниках в Москве . Экспозиция сделана так, будто бы поэт вел страничку в Instagram, делясь впечатлениями от своих поездок по миру с подписчиками.

"Тему путешествий мы представили в необычном формате — она представлена в виде такого "Инстаграма". Маяковский очень четко фиксирует все свои впечатления, все свои ощущения от поездок. Это действительно сравнимо с соцсетями, — рассказала журналистам Марина Краснова, которая выступила куратором выставки. — Приезжая куда-то, мы быстро фиксируем, выкладываем [в интернет] то, что происходит. Маяковский делал то же самое, только с помощью своих выступлений, и очень широко рассказывал [о своих впечатлениях] всему Советскому Союзу".

Каждый зал выставки соответствует определенному городу, где побывал Маяковский. В экспозицию вошли документы, фотографии, журналы, иллюстрации, открытки и многое другое. Некоторые экспонаты демонстрируются впервые.

С 1922-го по 1929-й год поэт девять раз выезжал за пределы Советского Союза, побывал в Риге, Париже, Берлине и других европейских городах. Он мечтал совершить кругосветное путешествие, но самой длительной поездкой оказалась поездка в 1925 году в Америку.

Цитаты Маяковского оформлены в виде своеобразного микроблога и комментариев к нему. Причем не только самого поэта, но и его современников — возлюбленной Маяковского Лили Брик, революционера, писателя Анатолия Луначарского , лингвиста Романа Якобсона , писателя Майкла Голда и др. Отдельного внимания заслуживают оригинальные хэштеги к записям — #едупервымклассом, #вотэтотропики, #подарокдлялили, #танцыдоутра, #денегнет и другие.

"Во время поездок Маяковский достаточно быстро реагирует. Например, здесь представлена рукопись "Атлантический океан", которую он написал уже на пути в Америку. Думаю, если бы у него был интернет, он бы выложил его в ту же секунду", — сказала Краснова.

Поэт на отдыхе

"Помимо того, что Маяковский участвует в выставках, налаживает связи, знакомится с художниками, общается с эмиграцией, он еще успевает отдыхать. История отдыха представлена в отдельном зале. Целая серия фотографий была сделана в Нордернее [остров в Германии ]. Вы видите Маяковского на пляже, отдыхающим, расслабленным", — поделилась куратор экспозиции. В этом же зале можно увидеть подарки, которые он привез из путешествия сестрам Ольге и Людмиле — краски и пудреница.

В каждом зале есть карты, где можно посмотреть перемещения Маяковского, — какие места он посещал в разных городах.

Дополнительная программа

В рамках выставки состоится творческий вечер артиста Вениамина Смехова , пройдут кураторские показы и пешеходные экскурсии по Москве Маяковского, тематические лекции от ведущих специалистов по творчеству Маяковского и популярных travel-блогеров. Также запланированы детские программы и мастер-классы, фестивали, посвященные культуре и искусству Германии и Мексики 1920-х годов.