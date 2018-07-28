Всемирный день борьбы с гепатитом

Ежегодно 28 июля отмечается Всемирный день борьбы с гепатитом (World Hepatitis Day). Он был провозглашен Всемирной организацией здравоохранения

Впервые Всемирный день борьбы с гепатитом был проведен в 2011 году. С инициативой проведения этого дня выступил Международный альянс по борьбе с гепатитом (World Hepatitis Alliance, WHA). Альянс насчитывает 325 миллионов человек, в него входят более 240 организаций из более 80 стран мира.

Дата Всемирного дня борьбы с гепатитом была выбрана в честь родившегося в этот день лауреата Нобелевской премии профессор Баруха Самюэля Блумберга (Baruch Samuel Blumberg), открывшего вирус гепатита В.

Гепатит — воспаление печени, вызываемое вирусной инфекцией, является одним из самых распространенных и серьезных инфекционных заболеваний в мире.

Существует пять основных вирусов гепатита, определяемых как типы A, B, C, D и E. В зависимости от типа гепатита люди могут заразиться либо от инфицированных жидкостей организма, либо от зараженных пищевых продуктов и воды.

Инфицирование типами B, C и D происходит через кровь инфицированного человека, а в случае гепатита B и C — также при незащищенном половом контакте. Тип D инфицирует лишь тех, кто уже болен гепатитом B.

Типы A и E обычно передаются через зараженную воду или пищевые продукты и тесно связаны с ненадлежащей санитарией и плохой личной гигиеной.

Острая инфекция может протекать с такими симптомами, как желтуха (пожелтение кожи и глаз), чрезмерная утомляемость, тошнота, рвота и боли в области живота.

Типы B и C на ранней стадии болезни в ряде случаев могут протекать бессимптомно. Значительная часть людей, инфицированных этими вирусами, может узнать о своей болезни лишь тогда, когда она перейдет в хроническую форму, иногда через несколько десятилетий после инфицирования. Не зная о своей инфекции, они могут передавать ее другим людям.

Все эти вирусы вызывают острый гепатит, для которого характерны усталость, потеря аппетита, повышенная температура и желтуха. Большинство людей полностью выздоравливают, но среди незначительной доли людей острый гепатит может приводить к смерти. Кроме того, инфекции гепатита В и С могут становиться хроническими и приводить к развитию цирроза и рака печени.

Инфекции гепатита распространены во всем мире. Во многих странах данных о распространенности инфекции нет; тем не менее, по оценкам, полмиллиарда человек хронически инфицированы вирусом гепатита В или С. По оценкам, такие хронические инфекции приводят к 57% случаев цирроза печени и 78% случаев первичного рака печени. Вирусные гепатиты ежегодно уносят жизни 1,4 миллиона человек.

Основными мерами профилактики гепатита А и Е являются санитарно-гигиенические мероприятия. Иммунизации против вирусного гепатита А, в первую очередь, подлежат группы высокого риска инфицирования. Один из самых надежных способов защиты от вирусного гепатита В, по мнению ВОЗ, — вакцинация.

Однако вакцины против гепатита С на настоящий момент не существует.

В мае 2016 года 194 государства-члена ВОЗ единогласно приняли решение — искоренить вирусные гепатиты к 2030 году. В ходе 69-го заседания Всемирной ассамблеи здравоохранения — высшего руководящего органа ВОЗ — делегаты приняли «Глобальную стратегию по вирусным гепатитам». Главная цель

Стратегии — полностью искоренить к 2030 году вирусные гепатиты В и С во всем мире. Кроме того, документ включает в себя ряд задач по профилактике и лечению вирусных гепатитов. В случае их выполнения количество смертельных исходов, вызванных вирусными гепатитами, сократится на 65%, а охват лечением увеличится до 80%. Таким образом, к 2030 году во всем мире будет спасено более 7 миллионов жизней.

Для того чтобы привлечь внимание общественности и политиков к проблеме вирусных гепатитов, 28 июля 2016 года, во Всемирный день борьбы с гепатитом, Международный альянс по борьбе с гепатитом запустил кампанию NoHep — первое глобальное движение, призванное помочь странам всего мира в искоренении вирусных гепатитов к 2030 году.

Российской Федерации , в соответствии с постановлением правительства РФ от 1 декабря 2004 года, гепатит B и C включен в перечень социально значимых заболеваний.

В России вакцина против вирусного гепатита В внесена в календарь обязательных бесплатных прививок.

По оценкам специалистов, вирусами гепатитов В и С инфицированы более 8 миллионов россиян. Чаще всего болеют люди наиболее трудоспособного возраста — от 20 до 39 лет.

По данным Роспотребнадзора, в 2017 году были зарегистрированы 11,5 тысячи заболеваний острым гепатитом (7,89 на 100 тысяч населения), около 65,2 тысячи — хроническими вирусными гепатитами и 14,8 тысяч носителей вирусного гепатита B.

В России отмечается тенденция к снижению заболеваемости острых вирусных гепатитов А, В, С и хронических вирусных гепатитов В и С. В январе-апреле 2018 года было выявлено 1,3 тысячи случаев острого вирусного гепатита А (0,89 на 100 тысяч населения), что ниже показателя 2017 года в 3 раза. Высокие уровни заболеваемости отмечены в Удмуртской Республике (3,96), Пермском крае (2,28), Санкт-Петербурге (2,23), Оренбургской (2,06) и Воронежской областях (2,01), Республике Башкортостан (1,23).

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