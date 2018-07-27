Всемирный день борьбы c гепатитом отметят 28 июля

До сих пор миллионы людей по всему миру инфицированы этим вирусом, однако современные методы диагностики позволяют выявить болезнь на самых ранних стадиях.

Вирусный гепатит — группа инфекционных заболеваний, в которую входят гепатит А, В, С, D и E. Диффузные заболевания печени поражают сотни миллионов людей во всем мире, вызывая острую или хроническую болезнь органа.

Так, согласно данным Российской ассоциации специалистов ультразвуковой диагностики в медицине (РАСУДМ), 360 миллионов людей по всему миру инфицированы гепатитом В, 180 миллионов — являются носителями вируса гепатита С. На начальных этапах хронические вирусные гепатиты могут протекать практически бессимптомно. 300 миллионов людей по всему миру, инфицированных вирусным гепатитом, не знают о своем диагнозе. Врачи подчеркивают важность своевременной диагностики для предотвращения осложнений и распространений болезней печени.

— По данным исследования «Индекс здоровья будущего», 62 процента российских врачей уверены, что основной упор в их работе должен быть сделан на профилактике социально значимых заболеваний. Безусловно, это касается и наиболее распространенных и серьезных заболеваний печени, особенно гепатитов B и C, — рассказал «Вечерней Москве» Денис Нестеров, менеджер по клиническому маркетингу направления «Ультразвуковая диагностика» западной компании. — Во Всемирный день борьбы с гепатитом мы хотим обратить внимание на важность своевременных обследований. Сегодня врачи обладают широкой экспертизой в УЗ-диагностике и предлагают решения для ранней и эффективной диагностики заболеваний печени. В их числе — метод ультразвуковой эластографии сдвиговой волной, который позволяет врачам получить точные результаты и своевременно назначить необходимую терапию.

Ультразвуковая эластография сдвиговой волной — это сравнительно новый метод диагностики, который позволяет дать точную, неинвазивную и безболезненную оценку диффузных заболеваний печени на ранних стадиях. Исследование занимает не более 20 минут, не требует сложной специальной подготовки и позволяет получить точные результаты в режиме реального времени. С помощью этого метода врачи могут вовремя диагностировать патологии печени и своевременно назначить необходимую терапию.