В столице пройдут мероприятия ко Всемирному дню борьбы с гепатитом 23-28 июля

В столичных поликлиниках и клинико-диагностических центрах с 23 по 28 июля пройдут мероприятия, посвященные Всемирному дню борьбы с гепатитом.

Поликлиники города и клинико-диагностические центры департамента здравоохранения столицы проведут лекции, посвященные теме профилактики вирусных гепатитов в центрах здоровья и отделениях медицинской профилактики. Об этом говорится на сайте департамента здравоохранения Москвы

Кроме того, с 23 до 27 июля в Центре медицинской профилактики департамента здравоохранения столицы будет работать «горячая линия». Желающие смогут задать вопросы по профилактике гепатитов с 9:00 до 16:00 по телефону: 8 (499) 194-27-74.

27 июля в Инфекционной клинической больнице №1 пройдут мероприятия школы для больных хроническими вирусными гепатитами, а 28 июля в столичном парке «Сокольники» состоится акция «СТОП — гепатит». На акции можно будет узнать о возможностях профилактики этих заболеваний.

Всемирный день борьбы с гепатитом проходит каждый год 28 июля.