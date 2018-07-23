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В столице пройдут мероприятия ко Всемирному дню борьбы с гепатитом 23-28 июля
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В столице пройдут мероприятия ко Всемирному дню борьбы с гепатитом 23-28 июля 

Москва24 2 часа назад
Фото: Москва24
В столичных поликлиниках и клинико-диагностических центрах с 23 по 28 июля пройдут мероприятия, посвященные Всемирному дню борьбы с гепатитом.
Поликлиники города и клинико-диагностические центры департамента здравоохранения столицы проведут лекции, посвященные теме профилактики вирусных гепатитов в центрах здоровья и отделениях медицинской профилактики. Об этом говорится на сайте департамента здравоохранения Москвы.
Кроме того, с 23 до 27 июля в Центре медицинской профилактики департамента здравоохранения столицы будет работать «горячая линия». Желающие смогут задать вопросы по профилактике гепатитов с 9:00 до 16:00 по телефону: 8 (499) 194-27-74.
27 июля в Инфекционной клинической больнице №1 пройдут мероприятия школы для больных хроническими вирусными гепатитами, а 28 июля в столичном парке «Сокольники» состоится акция «СТОП — гепатит». На акции можно будет узнать о возможностях профилактики этих заболеваний.
Всемирный день борьбы с гепатитом проходит каждый год 28 июля.
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