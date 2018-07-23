Сокольническую линию с Троицком соединит «Витязь»

Первую трамвайную линию в ТиНАО — от строящейся станции «Прокшино» Сокольнической линии до Троицка — начнут строить через три-четыре года. Об этом порталу Москва 24 сообщил руководитель департамента развития новых территорий Владимир Жидкин

По его словам, в ТиНАО предусмотрено строительство почти двухсот километров трамвайных путей. Жидкин также отметил, что по трамвайным рельсам пойдет не скоростной, а обычный трамвай типа «Витязь».

"Трамвайные пути в ТиНАО необходимы для связи населенных пунктов в округе, чтобы у жителей была возможность добраться до социальных объектов, объектов культуры и спорта, до парков не только на личных автомобилях, но и на общественном транспорте", — подчеркнул Жидкин. Он добавил, что у трамваев в ТиНАО будет большое количество остановок, чтобы переезд на небольшое расстояние был оперативным.

Проект трамвайной линии московские власти утвердили в марте этого года. На маршруте проложат 17,8 километра трамвайных путей, четыре разворотных кольца и 10 электротяговых подстанций.

От начальной до конечной точки трамвай будет делать 14 остановок. Максимальная скорость, которую сможет развить, — 29 километров в час. А расстояние от «Прокшино» до Троицка трамвай преодолеет за 37-38 минут. Для ожидающих пассажиров установят 14 пар остановочных павильонов. Благодаря новой трамвайной линии жители Троицка смогут добираться до центра Москвы за один час 20 минут.

Первая линия трамвая пройдет также по территории поселка Ватутинки. Как сообщил ранее председатель Мосгосстройнадзора Олег Антосенко , трамвайные остановки будут расположены в пешей доступности от домов нового жилого комплекса в поселении Десеновское. По его словам, новая трамвайная ветка сократит использование личного транспорта и обеспечит пересадку на разные виды общественного транспорта.

Собеседник портала Москва 24 Владимир Жидкин также рассказал, что в ближайшее время может начаться проектирование трамвайных путей в поселении Сосенском, в районе Коммунарки. По предварительным планам, здесь проложат несколько линий рельсового транспорта.

По поселку Коммунарка пройдет линия длиной 12 километров, а второй маршрут, длина которого будет семь километров, пойдет от Коммунарки к деревне Андреевское.