Южный вестибюль станции «Каховская» откроют в пятницу

Южный вестибюль станции «Каховская» (Чонгарский бульвар, д. 30/2) в связи с ремонтными работами будет закрыт для пассажиров до 27 июля.

Такие ограничения необходимы для обновления лестничного схода, ведущего с платформы в южный вестибюль станции. Во время закрытия специалисты демонтируют старые ступени, которые заменит новая конструкция.

Ремонт ведется круглосуточно.

Пассажиры смогут выйти в город через вестибюль станции «Севастопольская» Серпуховско-Тимирязевской линии.

Об этом сообщается на сайте Московского метрополитена.