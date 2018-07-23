Южный вестибюль станции «Каховская» откроют в пятницу 

Южный вестибюль станции «Каховская» (Чонгарский бульвар, д. 30/2) в связи с ремонтными работами будет закрыт для пассажиров до 27 июля.
Такие ограничения необходимы для обновления лестничного схода, ведущего с платформы в южный вестибюль станции. Во время закрытия специалисты демонтируют старые ступени, которые заменит новая конструкция.
Ремонт ведется круглосуточно.
Пассажиры смогут выйти в город через вестибюль станции «Севастопольская» Серпуховско-Тимирязевской линии.
Об этом сообщается на сайте Московского метрополитена.