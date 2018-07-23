На маршруте № 704 стало на одну остановку больше

Новая остановка появилась на маршруте № 704, что проходит через район Орехово-Борисово Северное. Такие изменения заработали с понедельника, 23 июля.

Так, например, автобусы № 704 теперь останавливаются в «7-м микрорайоне Орехово-Борисова» — прямо возле известного районного торгового центра.

Как отмечается на официальном портале мэра и правительства Москвы , такое изменение в маршрутах позволит пассажирам быстрее добираться до магазина, а также до пункта пересадки на другие автобусы, которые следуют до станций Замоскворецкой и Таганско-Краснопресненской линий метро, а также до микрорайонов Капотня и Загорье.

Напомним, что маршрут № 704 проходит также через районы Орехово-Борисово Южное и Зябликово.