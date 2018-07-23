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На маршруте № 704 стало на одну остановку больше
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На маршруте № 704 стало на одну остановку больше 

Управа района Орехово-Борисово Северное города Москвы 1 час назад
Фото: Борисовские пруды
Новая остановка появилась на маршруте № 704, что проходит через район Орехово-Борисово Северное. Такие изменения заработали с понедельника, 23 июля.
Так, например, автобусы № 704 теперь останавливаются в «7-м микрорайоне Орехово-Борисова» — прямо возле известного районного торгового центра.
Как отмечается на официальном портале мэра и правительства Москвы, такое изменение в маршрутах позволит пассажирам быстрее добираться до магазина, а также до пункта пересадки на другие автобусы, которые следуют до станций Замоскворецкой и Таганско-Краснопресненской линий метро, а также до микрорайонов Капотня и Загорье.
Напомним, что маршрут № 704 проходит также через районы Орехово-Борисово Южное и Зябликово.
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