Гостям показали метро

Официальные экскурсии Московского метрополитена за время чемпионата мира по футболу посетили более 5 тысяч человек.

Такие внушительные данные озвучил первый заместитель начальника Московского метрополитена по стратегическому развитию Роман Латыпов

— Кроме того, было много организованных и неорганизованных групп. У нас было 25 тысяч просмотров экранов с достопримечательностями в приложении «Метро Москвы», — добавил Латыпов.

Обладателям паспорта болельщика билеты на экскурсии продавали со скидкой.

О самых знаковых местах столичного метро гостям Москвы рассказывали на русском и английском языках, знающие гиды отвечали на все возникающие у группы вопросы.

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Пользователи приложения «Метро Москвы» могут в будущем получить доступ к звуковому сопровождению экранов в вагонах поездов.