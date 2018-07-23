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Гостям показали метро
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Гостям показали метро 

Вечерняя Москва 2 часа назад
Фото: Вечерняя Москва
Официальные экскурсии Московского метрополитена за время чемпионата мира по футболу посетили более 5 тысяч человек.
Такие внушительные данные озвучил первый заместитель начальника Московского метрополитена по стратегическому развитию Роман Латыпов.
— Кроме того, было много организованных и неорганизованных групп. У нас было 25 тысяч просмотров экранов с достопримечательностями в приложении «Метро Москвы», — добавил Латыпов.
Обладателям паспорта болельщика билеты на экскурсии продавали со скидкой.
О самых знаковых местах столичного метро гостям Москвы рассказывали на русском и английском языках, знающие гиды отвечали на все возникающие у группы вопросы.
НАДО ЖЕ!
Пользователи приложения «Метро Москвы» могут в будущем получить доступ к звуковому сопровождению экранов в вагонах поездов.
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