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По просьбе жителя Лианозова привели в порядок павильон остановки «Вологодский проспект»
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По просьбе жителя Лианозова привели в порядок павильон остановки «Вологодский проспект» 

Управа района Лианозово 2 часа назад
Фото: Управа района Лианозово
После обращения жителя района Лианозово на портал «Наш город» заново остеклили павильон остановки общественного транспорта «Вологодский проспект». О выполнении работ отчитался руководитель Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы Максим Ликсутов.
«Проведены работы по остеклению павильона ожидания наземного городского пассажирского транспорта, расположенного на остановочном пункте «Вологодский проезд», — говорится в сообщении.
Напомним, портал «Наш город» создан для эффективного взаимодействия населения и органов исполнительной власти. Оставлять актуальные замечания, касающиеся благоустройства территорий, могут жители всех столичных районов более чем в 20 тематических разделах. (ео)
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