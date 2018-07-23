По просьбе жителя Лианозова привели в порядок павильон остановки «Вологодский проспект»

Максим Ликсутов. После обращения жителя района Лианозово на портал «Наш город» заново остеклили павильон остановки общественного транспорта «Вологодский проспект». О выполнении работ отчитался руководитель Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы

«Проведены работы по остеклению павильона ожидания наземного городского пассажирского транспорта, расположенного на остановочном пункте «Вологодский проезд», — говорится в сообщении.

Напомним, портал «Наш город» создан для эффективного взаимодействия населения и органов исполнительной власти. Оставлять актуальные замечания, касающиеся благоустройства территорий, могут жители всех столичных районов более чем в 20 тематических разделах. (ео)