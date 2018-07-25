Более 2 млн человек ожидаются на фестивале цветов в столичном ГУМе

На юбилейном фестивале цветов в ГУМе в Москве ожидают свыше 2 миллионов посетителей, сообщил в среду в ходе фестиваля управляющий директор ГУМа Теймураз Гугуберидзе

В среду в одном из старейших универмагов Москвы стартует ежегодный фестиваль цветов. В этом году фестиваль цветов в ГУМе проводится в пятый раз. Универмаг украсили живыми цветами и с внешней стороны, которая выходит на Красную площадь, и внутри. Гости магазина могут почувствовать себя в настоящем цветочном саду до конца лета.

«Мы предполагаем, что за период фестиваля более 2 миллионов человек смогут увидеть наш праздник и будут делать фотографии на фоне живых цветов», — сказал Гугуберидзе.

По словам управляющего директора ГУМа, сотрудники магазина будут ежедневно ухаживать за цветами и попытаются сохранить их как можно дольше.

Специально к фестивалю цветов специалисты разработали систему полива цветов, чтобы они сохраняли свежесть до конца мероприятия.

В день открытия фестиваля садовниками станут известные актеры, музыканты, спортсмены и телеведущие.