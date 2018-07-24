Около 100 км дорог построят в Москве для улучшения транспортных связей между районами

К 2023 году Москва планирует завершить строительство Южной рокады, Северо-Западной и Северо-Восточной хорд, после чего город приступит к формированию новых поперечных связей между районами, планируется построить 100 километров таких дорог, сообщил заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин

«Это будут небольшие по длине дороги, но они важны для разгрузки скоростных магистралей и улучшения транспортной доступности каждого района, каждого квартала. Мы хотим построить около 100 таких дорог-связок», — сказал Хуснуллин в интервью Радио « Комсомольская правда ».

Он добавил, что до конца 2018 года также планируется утвердить проект и смету строительства еще одной скоростной магистрали — Юго-Восточной хорды.

«Она пройдет от станции «Нижегородская» Большой кольцевой линии метро до Третьего транспортного кольца, а затем протянется до новой Москвы. Сроки строительства хорды станут понятны при рассмотрении Адресной инвестиционной программы (АИП) Москвы», — добавил заместитель мэра.

В 2019-2023 годах в столице планируется построить 485 километров дорог и 100 транспортных сооружений — тоннелей, мостов, эстакад, а также 60 пешеходных переходов. Таким образом, за период с 2011-й по 2023-й года в Москве суммарно будет построено около 1,3 тысячи километров дорог.