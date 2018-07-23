Ещё
М. Дегтярев представил свою предвыборную программу
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

М. Дегтярев представил свою предвыборную программу 

Агентство «Москва» 31 минуту назад
Кандидат на должность мэра Москвы, председатель комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Михаил Дегтярев рассказал журналистам о своей предвыборной программе.
«Многое сделано нынешним правительством. Здесь можно похвалить и за организацию общественных пространств, за развитие транспортной инфраструктуры. Однако сегодня установлены камеры с трехсекундной задержкой, и семьи с детьми регулярно получают штрафы, не успевая даже отстегнуть своего ребенка. То, что парковочное пространство в Москве организовано, это плюс. Но как оно организовано — известно всем без исключения автомобилистам», — сказал М. Дегтярев.
Кроме этого, кандидат в мэры столицы прокомментировал реализацию программы реновации. «Мы поддержали законопроект о реновации. Это правильно, как не поддержать предоставление бесплатного жилья москвичам? Но московские власти забыли указать, прописать и организовать реновацию образовательного пространства, реновацию системы здравоохранения», — считает М. Дегтярев.
Также он напомнил о давнем предложении фракции ЛДПР запретить строительство многоэтажных зданий в столице. «Естественно, мы выходим на пункт нашей программы о малоэтажном строительстве. Мы давно просим ограничить высотность в Москве пятью этажами», — добавил кандидат.
Помимо этого, М. Дегтярев предложил перенести все административные здания из центра города в ТиНАО. «Там можно создавать рабочие места, а центр оставлять под развитие туризма, музейного пространства», — напомнил М. Дегтярев.
В программу также входит предложение ввести пост министра туризма Москвы.
«Также мы предлагаем ввести пост министра туризма Москвы. Ввести четкие налоги и сборы, чтобы каждый москвич понимал, что он от каждого туриста получит. Ввести надбавки от развития туризма и в пенсию, и в социальные пособия, чтобы люди получали деньги с развития туристической отрасли. Ввести бесплатные парковки для москвичей. И в конце концов повернуть все московское правительство на главный лозунг нашей программы — «Мэрия для москвичей, а не москвичи и туристы для мэрии», — подытожил М. Дегтярев.
Выборы мэра Москвы пройдут 9 сентября 2018 г.
Агентство «Москва»: последние новости
С.Собянин посетил Московский эндокринный завод в рамках своей предвыборной агитации на пост мэра Москвы Интерактивный архитектурный макет ВДНХ появился в инфоцентре выставки Cтанцию «Нижняя Масловка» БКЛ планируют открыть в начале 2019 г.
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Standard&Poorʼs вынесло России страшный приговор355
Дачники будут жить по новым правилам127
Украина приготовилась перехватывать российские корабли100
Добывшая видео пыток в колонии бежала из России109
Названа дата «смерти» Интернета17
Видео
01:22
Это были их сыновья: захват заложников в Москве
Происшествия
01:00
Standard&Poorʼs вынесло России страшный приговор
Экономика
00:40
Россия и Сирия ударили по позициям боевиков
Армия Ближний Восток
04:15
Дачники будут жить по новым правилам
Личный счет Недвижимость
00:20
Неизвестный открыл огонь по прохожим в Торонто
Происшествия
01:00
Названа дата «смерти» Интернета
Наука и техника
00:16
Шнуров завел новый роман
Шоу-бизнес
00:48
Американский журналист пообщался с Путиным и уехал в Россию
В мире США
00:29
На судоремонтном заводе произошел взрыв
Происшествия Другое
00:56
Выживший после «Новичка» британец рассказал о пережитом
В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение