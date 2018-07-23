М. Дегтярев представил свою предвыборную программу

Кандидат на должность мэра Москвы , председатель комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Михаил Дегтярев рассказал журналистам о своей предвыборной программе.

«Многое сделано нынешним правительством. Здесь можно похвалить и за организацию общественных пространств, за развитие транспортной инфраструктуры. Однако сегодня установлены камеры с трехсекундной задержкой, и семьи с детьми регулярно получают штрафы, не успевая даже отстегнуть своего ребенка. То, что парковочное пространство в Москве организовано, это плюс. Но как оно организовано — известно всем без исключения автомобилистам», — сказал М. Дегтярев.

Кроме этого, кандидат в мэры столицы прокомментировал реализацию программы реновации. «Мы поддержали законопроект о реновации. Это правильно, как не поддержать предоставление бесплатного жилья москвичам? Но московские власти забыли указать, прописать и организовать реновацию образовательного пространства, реновацию системы здравоохранения», — считает М. Дегтярев.

Также он напомнил о давнем предложении фракции ЛДПР запретить строительство многоэтажных зданий в столице. «Естественно, мы выходим на пункт нашей программы о малоэтажном строительстве. Мы давно просим ограничить высотность в Москве пятью этажами», — добавил кандидат.

Помимо этого, М. Дегтярев предложил перенести все административные здания из центра города в ТиНАО. «Там можно создавать рабочие места, а центр оставлять под развитие туризма, музейного пространства», — напомнил М. Дегтярев.

В программу также входит предложение ввести пост министра туризма Москвы.

«Также мы предлагаем ввести пост министра туризма Москвы. Ввести четкие налоги и сборы, чтобы каждый москвич понимал, что он от каждого туриста получит. Ввести надбавки от развития туризма и в пенсию, и в социальные пособия, чтобы люди получали деньги с развития туристической отрасли. Ввести бесплатные парковки для москвичей. И в конце концов повернуть все московское правительство на главный лозунг нашей программы — «Мэрия для москвичей, а не москвичи и туристы для мэрии», — подытожил М. Дегтярев.

Выборы мэра Москвы пройдут 9 сентября 2018 г.