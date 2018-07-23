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Станции метро «Селигерская», «Окружная» и «Верхние Лихоборы» с марта приняли больше 5,5 млн пассажиров
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Станции метро «Селигерская», «Окружная» и «Верхние Лихоборы» с марта приняли больше 5,5 млн пассажиров 

Агентство «Москва» 38 минут назад
Станции метро «Селигерская», «Окружная» и «Верхние Лихоборы» приняли больше 5,5 млн пассажиров с марта 2018 г. Об этом написал мэр Москвы Сергей Собянин в своем Twitter.
«C момента открытия в марте станции «Селигерская», «Окружная» и «Верхние Лихоборы» приняли больше 5,5 млн пассажиров. У жителей районов Бескудниковский, Западное и Восточное Дегунино метро теперь в пешей доступности, поток пассажиров постоянно растет», — написал С. Собянин.
Строительство северного радиуса Люблинско-Дмитровской линии метрополитена началось в 2011 г. На нем шесть станций. Участок «Марьина Роща» — «Петровско-Разумовская» был введен в сентябре 2016 г.
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