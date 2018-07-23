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Оценена загруженность новых станции «салатовой» ветки
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Три новых станции «салатовой» ветки метро Москвы за 4 месяца приняли 5,5 млн пассажиров 

РИАМО 2 часа назад
Фото: © РИАМО, Николай Корешков
Станции Люблинско-Дмитровской линии Московского метро «Селигерская», «Окружная» и «Верхние Лихоборы», открытые в конце марта 2018 года, уже приняли свыше 5,5 миллионов пассажиров, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.
«C момента открытия в марте станции «Селигерская», «Окружная» и «Верхние Лихоборы» приняли больше 5,5 миллионов пассажиров. У жителей районов Бескудниковский, Западное и Восточное Дегунино метро теперь в пешей доступности, и поток пассажиров постоянно растет», — написал Собянин в социальной сети «ВКонтакте».
Пассажирское движение по новому участку Люблинско-Дмитровской линии от станции «Петровско-Разумовская» до станции «Селигерская» было открыто 22 марта 2018 года.
Всего в этом году планируется открыть 21 станцию метро. Так, поезда могут запустить на новом участке Сокольнической линии от станции «Саларьево» до «Столбова». На следующий год запланирована работа над участком от станции «Косино» до станции «Нижегородская улица» на Кожуховской линии и от «Нижегородской» на Большой кольцевой до «Авиамоторной».
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