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Более тысячи пар поженятся 18 августа
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Более 1 тыс. пар сыграют свадьбы в Москве 18 августа 

Агентство «Москва» 43 минуты назад
Фото: Москва/24
В день трех восьмерок свадьбы сыграют более 1 тыс. столичных пар. Об этом сообщает официальный сайт мэра Москвы.
«Более 1 тыс. московских пар сыграют свадьбу в день трех восьмерок — 18.8.2018. Число желающих связать себя узами брака в красивую дату превысило прошлогодние показатели. Если в день трех семерок (7.7.2017) брак заключили 1 тыс.40 пар, то в этом году московские ЗАГСы приняли 1 ТЫС. 179 заявлений. 18 августа выпало на субботу — самый популярный день для свадеб, а вот дата 8.8.2018 оказалась невостребованной, так как это рабочий день — среда», — говорится в сообщении.
Как отметила начальник управления ЗАГС Москвы Ирина Муравьева, магическое сочетание цифр без личного старания и участия со стороны каждого члена семьи надежд не оправдает. Например, около трети браков, заключенных 7 июля 2007 г., уже распалось. Такая же доля разводов приходится на пары, которые поженились 8 августа 2008 г. и 9 сентября 2009 г.
Мода на браки в красивые даты появилась в Москве 10 лет назад. В столичных отделах ЗАГС мужем и женой 7 июля 2007 г. (7.7.2007) стали 1 тыс. 678 пар, 8 августа 2008 г. (8.8.2008) — 1 тыс. 597 пар, 9 сентября 2009 г. (9.9.2009) — 1 тыс. 10 пар.
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Комментарии  Ещё 8 источников 
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