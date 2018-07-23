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Репетиции Театра Романа Виктюка увидят на ВДНХ
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Зрители смогут посетить открытые репетиции Театра Романа Виктюка в Москве 

ТАСС 3 часа назад
Фото: ТАСС
Зрители увидят фрагменты спектаклей Театра Романа Виктюка, в том числе премьерного "Любовью не шутят", в ходе открытых репетиций в лектории павильона "Рабочий и колхозница" на ВДНХ в Москве в конце июля. Об этом сообщает пресс-служба ВДНХ в понедельник.
"25 и 27 июля в рамках Летней образовательной программы ВДНХ пройдут встречи "Театральные премьеры" с труппой Театра Романа Виктюка. В лектории павильона "Рабочий и колхозница" зрители увидят фрагменты спектаклей, в том числе премьерного "Любовью не шутят", а также смогут принять участие в дискуссиях и задать вопросы актерам труппы", — говорится в сообщении.
Первым покажут фрагмент спектакля "Любовью не шутят" по пьесе представителя французского романтизма Альфреда де Мюссе. Постановку 25 июля представят режиссер Игорь Неведров, артисты Анна Нахапетова, Станислав Мотырев и другие.
Через два дня, 27 июля, состоится показ, посвященный пьесе "Венецианка". После него также пройдет дискуссия с режиссером и артистами спектакля. "Вход на показы свободный, однако требуется предварительная регистрация", — уточнили в пресс-службе ВДНХ.
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