Репетиции Театра Романа Виктюка увидят на ВДНХ

Зрители смогут посетить открытые репетиции Театра Романа Виктюка в Москве

Зрители увидят фрагменты спектаклей Театра Романа Виктюка , в том числе премьерного "Любовью не шутят", в ходе открытых репетиций в лектории павильона "Рабочий и колхозница" на ВДНХ в Москве в конце июля. Об этом сообщает пресс-служба ВДНХ в понедельник.

"25 и 27 июля в рамках Летней образовательной программы ВДНХ пройдут встречи "Театральные премьеры" с труппой Театра Романа Виктюка. В лектории павильона "Рабочий и колхозница" зрители увидят фрагменты спектаклей, в том числе премьерного "Любовью не шутят", а также смогут принять участие в дискуссиях и задать вопросы актерам труппы", — говорится в сообщении.

Через два дня, 27 июля, состоится показ, посвященный пьесе "Венецианка". После него также пройдет дискуссия с режиссером и артистами спектакля. "Вход на показы свободный, однако требуется предварительная регистрация", — уточнили в пресс-службе ВДНХ.