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В ПГ пройдет фестиваль цифрового искусства
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В Парке Горького пройдет третий фестиваль цифрового искусства и творчества 

РИА Новости 27 минут назад
Фото: РИА Новости
Крупнейший российский фестиваль Maker Faire Moscow, где встречаются новейшие технологии и традиционные ремесла, пройдет в Парке Горького 8 и 9 сентября, сообщает пресс-служба парка.
Фестиваль рассчитан на посетителей всех возрастов и не требует дополнительной подготовки — каждый сможет найти себе тематическую зону по интересам, послушать российских и зарубежных лекторов, увидеть презентации новых продуктов или показать свои собственные изобретения. Все выходные более 200 участников будут демонстрировать свои достижения и раскрывать секреты мастерства.
В программе фестиваля демонстрация работы больших 3D принтеров и мехатронных динозавров, знакомство с традиционными ремеслами кузнецов и ювелиров, медиахудожниками и произведениями цифрового искусства, а также проведение опытов с умным светом.
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