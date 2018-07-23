В ПГ пройдет фестиваль цифрового искусства

В Парке Горького пройдет третий фестиваль цифрового искусства и творчества

Крупнейший российский фестиваль Maker Faire Moscow, где встречаются новейшие технологии и традиционные ремесла, пройдет в Парке Горького 8 и 9 сентября, сообщает пресс-служба парка.

Фестиваль рассчитан на посетителей всех возрастов и не требует дополнительной подготовки — каждый сможет найти себе тематическую зону по интересам, послушать российских и зарубежных лекторов, увидеть презентации новых продуктов или показать свои собственные изобретения. Все выходные более 200 участников будут демонстрировать свои достижения и раскрывать секреты мастерства.

В программе фестиваля демонстрация работы больших 3D принтеров и мехатронных динозавров, знакомство с традиционными ремеслами кузнецов и ювелиров, медиахудожниками и произведениями цифрового искусства, а также проведение опытов с умным светом.