К 2023 году в столице планируется ввести почти 500 километров дорог

В течение ближайших пяти лет в столице построят и обновят не менее 90 километров дорог ежегодно.

К 2023-му введут 485 километров дорог, 100 новых мостов, тоннелей и эстакад, а также 60 пешеходных переходов.

Северо-Восточная хорда

Магистраль обеспечит диагональную связь между севером, востоком и юго-востоком столицы, снизив нагрузку на центр, Третье транспортное кольцо, МКАД и вылетные магистрали. Длина — 35 километров. Хорда соединит между собой крупные магистрали: МКАД, шоссе Энтузиастов, Измайловское, Щелковское, Открытое, Ярославское, Алтуфьевское и Дмитровское шоссе. Хорда пройдет от новой трассы М11 Москва Санкт-Петербург до Косинской эстакады — развязки МКАД с магистралью Вешняки — Люберцы

Северо-Западная хорда

Магистраль, которая связывает четыре округа столицы — Западный, Северо-Западный, Северный и СевероВосточный, фактически готова. Она проходит от Сколков ского до Ярославского шоссе. С ее запуском разгружены такие вылетные магистрали, такие как Мичуринский проспект, Сколковское, Можайское, Рублевское, Звенигородское, Волоколамское, Ленинградское и Дмитровское шоссе, а также ряд центральных улиц, Третье транспортное кольцо и МКАД в среднем на 15 процентов. Пробег автомобилей при поездках между соседними районами сокращается примерно на 10 процентов. Единственный объект, который остался в составе хорды, — балочный мост на северо-западе столицы. Он пересечет Канал имени Москвы, возведут его через полтора года. Протяженность Северо-Западной хорды составит 83 километра.

Южная рокада

Трасса длиной 40 километров пройдет от развязки Рублевского шоссе с МКАД до улицы Верхние Поля в Капотне. Южная рокада соединит между собой крупные автомобильные магистрали города — МКАД, Кутузовский проспект, Мичуринский проспект, проспект Вернадского, Ленинский проспект, Профсоюзную улицу, Варшавское шоссе, Пролетарский проспект, Каширское шоссе и Люблинскую улицу.

Трасса Солнцево — Бутово — Видное

Новая дорога станет магистральной улицей общегородского значения. Она обеспечит движение транспорта в юго-западном секторе города параллельно Московской кольцевой автодороге, соединив между собой два района столицы и подмосковный город Видное. Эта дорога станет полноценным дублером МКАД, обеспечит поперечную связь между районами Новой Москвы и хорошую транспортную доступность админи стративно-делового центра в Коммунарке. В створе дороги строят метро.

Юго-Восточная хорда

Проект и смету строительства Юго-Восточной хорды планируется утвердить до конца этого года. Хорда стартует от станции «Нижегородская» Большой кольцевой линии метро и дойдет до Третьего транспортного кольца, а в перспективе протянется до Новой Москвы.