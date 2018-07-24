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Почти 1,4 млн жителей Подмосковья смогут бесплатно ездить на транспорте Москвы
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Почти 1,4 млн жителей Подмосковья смогут бесплатно ездить на транспорте Москвы 

ТАСС 53 минуты назад
Фото: РИАМО
МОСКВА, 24 июля. /ТАСС/. Почти 1,4 млн жителей Московской области в возрасте 60 лет и старше смогут бесплатно пользоваться наземным общественным транспортом Москвы и метро. Об этом во вторник сообщила министр социального развития Подмосковья Ирина Фаевская в ходе заседания регионального правительства.
Ранее сообщалось, что жители Подмосковья возрастом 60 лет и старше с 1 сентября смогут бесплатно ездить на метро, автобусах, трамваях и троллейбусах Москвы.
"Сейчас предоставлен [бесплатный] проезд пользователям льгот 800 тыс. жителей [Подмосковья]. Это федеральные льготники, дети из многодетных семей, почетные доноры, труженики тыла, реабилитированные граждане и один из родителей многодетных семей. С 1 сентября 2018 года это право будет предоставлено еще почти 1,4 млн жителей Подмосковья, достигших возраста 60 лет", — сказала она.
Параллельно с этим пенсионеры Москвы и Подмосковья, почетные доноры, дети из многодетных семей и другие льготники с 1 августа смогут бесплатно пользоваться электричками на Московской железной дороге, за исключением скоростных поездов и поездов повышенной комфортности.
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