Почти 1,4 млн жителей Подмосковья смогут бесплатно ездить на транспорте Москвы

МОСКВА , 24 июля. / ТАСС /. Почти 1,4 млн жителей Московской области в возрасте 60 лет и старше смогут бесплатно пользоваться наземным общественным транспортом Москвы и метро. Об этом во вторник сообщила министр социального развития Подмосковья Ирина Фаевская в ходе заседания регионального правительства.

Ранее сообщалось, что жители Подмосковья возрастом 60 лет и старше с 1 сентября смогут бесплатно ездить на метро, автобусах, трамваях и троллейбусах Москвы.

"Сейчас предоставлен [бесплатный] проезд пользователям льгот 800 тыс. жителей [Подмосковья]. Это федеральные льготники, дети из многодетных семей, почетные доноры, труженики тыла, реабилитированные граждане и один из родителей многодетных семей. С 1 сентября 2018 года это право будет предоставлено еще почти 1,4 млн жителей Подмосковья, достигших возраста 60 лет", — сказала она.

Параллельно с этим пенсионеры Москвы и Подмосковья, почетные доноры, дети из многодетных семей и другие льготники с 1 августа смогут бесплатно пользоваться электричками на Московской железной дороге, за исключением скоростных поездов и поездов повышенной комфортности.