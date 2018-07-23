Директор Бабушкинского парка: «Мы прислушиваемся ко мнениям всех жителей района»

В понедельник, 23 июля, в столице завершилось благоустройство ландшафтного парка «Митино». Это еще одна парковая зона, которую в этом году обновили и сделали более комфортной для москвичей. Как ранее отмечал заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков , в текущем году будут приведены в порядок более 80 парков.

Бабушкинский парк — одно из мест, где москвичи очень любят проводить время. Игорь Бускин работает здесь уже 15 лет, последние пять лет — в должности директора. Он знает здесь все, и прогулка с ним по парку превращается в увлекательную экскурсию. Бускин рассказывает, что за последние пять лет парк преобразился до неузнаваемости, превратившись из простого невзрачного районного парка в излюбленное место отдыха не только жителей района, но и москвичей и гостей столицы, а количество посетителей значительно выросло.

Игорь Владимирович, расскажите, с чего начиналась история Бабушкинского парка?

— Парку более 100 лет. Он появился в 1898 году, когда в поселке Лосиноостровский был запланирован общественный парк. 1 мая 1955 года Московский областной Совет депутатов распорядился открыть в городе Бабушкине Парк культуры и отдыха. Получив статус городского, парк начал развиваться по-новому.

За последние пять лет в парке произошло столько же изменений, сколько за предыдущие 100. Чья это заслуга?

— Это результат совместной работы команды профессионалов Департамента культуры столицы, Объединенной дирекции «Мосгорпарк», активных посетителей нашего парка, префектуры и управ районов.

Чем вы гордитесь больше всего?

— Достоинства парка нельзя разделить на главное и второстепенное. Если говорить о достопримечательностях парка, то объектами нашей особой гордости являются «Зеленый театр» (единственная крытая концертная площадка в Москве, которая работает с 1970-х), памятник Пушкину, бюст летчика Михаила Бабушкина. Если говорить о современной инфраструктуре парка, то основными центрами притяжения посетителей разных возрастов в разное время года являются детская площадка, сухой фонтан, каток, парк аттракционов и, разумеется, мероприятия, кружки и открытые уроки.

Как будет меняться парк в ближайшие несколько лет?

— На базе парка создан Общественный совет, состоящий из активных жителей округа, проводятся регулярные встречи с жителями районов, где располагаются наши парковые территории. По просьбам жителей в Бабушкинском парке ведется реконструкция танцевальной площадки, в этом году появится современная танцевальная площадка с навесом над лавками, сценой и профессиональным светомузыкальным оборудованием. Полностью реконструированы настилы вдоль поймы реки Яузы.

Продолжаются работы по программе «Доступная среда», в рамках которых запланирована реконструкция уже существующих объектов в сквере по Олонецкому проезду. Две детские площадки уже введены в эксплуатацию, еще три появятся до середины августа.

В этом году в сквере будет построен каток с искусственным покрытием. Особое внимание мы уделяем экологической составляющей. Ведется работа по сохранению и приумножению флоры и фауны наших территорий. Также прямо сейчас происходят рекультивация и оживление Биоплато в сквере по Олонецкому проезду, запланировано устройство летнего поливочного водопровода для должного ухода за зелеными насаждениями, а также организация пешеходных фонтанов.

Меняется ли вообще идеология развития парков в последние годы? Какими должны быть парки в современном мегаполисе?

— Москва была и остается одним из самых зеленых городов Европы. Пять лет назад скромные районные парки стали превращаться в культурно-досуговые центры городского уровня с развитой инфраструктурой. Современный московский парк — это гармоничное сочетание культурной, спортивной, досуговой, экологической составляющих жизни горожан. Парк должен быть одинаково доступен и интересен всем посетителям вне зависимости от возраста и социального статуса.