Ещё
Собянин рассказал, что объем производимых в Москве лекарств вырос на 40%
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Собянин рассказал, что объем производимых в Москве лекарств вырос на 40% 

РИА Новости 4 часа назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 23 июл — РИА Новости. За последние несколько лет объем лекарственных препаратов, производимых в Москве, вырос на 40%, заявил кандидат в мэры Москвы Сергей Собянин в понедельник на встрече с избирателями — сотрудниками Московского эндокринного завода.
"Основной объем препаратов мы покупаем у вашего завода. Это очень хорошая, качественная продукция. В целом лекарственная, фармацевтическая отрасль Москвы развивается неплохо. За последние годы процентов на 40 вырос объем продукции. Лекарственные препараты лучше производить у себя в стране, чем закупать за рубежом, и с каждым годом объем отечественных препаратов все больше и больше. В Москве сейчас около 70% всех препаратов — это отечественные препараты", — рассказал Собянин.
Он напомнил, что за последние восемь лет продолжительность жизни москвичей выросла на четыре года — до 78 лет. «Если такая динамика будет сохраняться, то за четыре года мы достигнем продолжительности жизни 80 лет. Я надеюсь, что так оно и будет», — отметил мэр.
Вместе с тем, по его словам, в связи с увеличением продолжительности жизни в Москве введены в действие программы патронажной помощи пожилым людям, оказания специализированной помощи хроническим больным. Также развивается онкологический профиль городского здравоохранения. «Это важное направление, которое станет одним из основных в ближайшие годы», — подчеркнул Собянин.
По его словам, Московскому эндокринному заводу присвоен статус промышленного комплекса, что дает ему право на налоговые льготы, которые, в свою очередь, помогают развиваться предприятию.
Последние новости
Как Путин воспринял неожиданный отказ Трампа от своих слов Как Латвия справляется после ухода "Новой волны" в Сочи "Кормили дважды в неделю": в Краснокамске от истощения умерла девочка
Комментарии  Ещё 10 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Россияне взбунтовались из-за нового налога214
Семью с ребенком выкинули с рейса на Украину59
Дачники будут жить по новым правилам127
Героине главного секс-скандала девяностых 45 лет18
Standard&Poorʼs вынесло России страшный приговор318
Видео
01:22
Это были их сыновья: захват заложников в Москве
Происшествия
05:16
Российский актер объяснил, почему воюет в Донбассе
Украина В мире
00:48
В «Роскосмосе» прояснили дело о госизмене
Наука Наука и техника
01:00
Standard&Poorʼs вынесло России страшный приговор
Экономика
00:40
Россия и Сирия ударили по позициям боевиков
Армия Ближний Восток
21:19
Россияне взбунтовались из-за нового налога
Личный счет
00:36
Студентка напала на хулигана с пистолетом
Происшествия Криминал
04:15
Дачники будут жить по новым правилам
Личный счет Недвижимость
00:20
Неизвестный открыл огонь по прохожим в Торонто
Происшествия
00:53
На Западе оценили возможности «Ясеня»
Армия Оружие
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение