Детский сад на 150 мест планируют ввести в эксплуатацию в ТиНАО в августе

Столбово поселения Сосенское в ТиНАО в августе 2018 г., сообщили в пресс-службе департамента развития новых территорий столицы.

Владимира Жидкина. «В августе в ТиНАО введут два детсада и новую школу. Все они строятся за счет внебюджетных средств», — приводятся в сообщении слова руководителя департамента развития новых территорий Москвы

В пресс-службе уточнили, что так, в ЖК «Бунинские Луга» в дер. Столбово поселения Сосенское готовится ко вводу детский сад на 150 мест, в ЖК «Испанские кварталы» дер. Николо-Хованское, поселение Сосенское строители завершают работы в детском саду на 220 мест. Также к 1 сентября в поселении Московский введут в эксплуатацию школу на 775 мест.

«До 2021 г. 38 объектов образования построят девелоперы в ТиНАО. Все девелоперские проекты, реализуемые в ТиНАО, по поручению мэра Москвы Сергея Собянина обязательно предусматривают опережающее развитие социальной инфраструктуры. В ближайшие три года эта работа будет активизирована. За три года (2018-2020 гг.) в ТиНАО запланирован ввод инвесторских социальных объектов такой же, как за предыдущие пять лет. 38 объектов образования построят девелоперы в ТиНАО. По 11 в текущем и следующем годах и 16 в 2020 г.», — пояснил В. Жидкин.

Он отметил, что в инвестиционных портфелях девелоперов ТиНАО средства на эти цели уже предусмотрены. В целом за три года объем внебюджетных вложений на развитие социальной инфраструктуры составит порядка 20 млрд руб. «Из 37 социальных объектов, построенных инвесторами в период с июля 2012 г. по декабрь 2017 г. в ТиНАО, 32 уже переданы в собственность города. 23 детских сада и девять школ включены в систему образования Москвы. Это 6 тыс. мест в детских садах и 11 тыс. мест в школах», — добавил В. Жидкин.