Хуснуллин: Москва — единственный мегаполис в мире с опережающими темпами строительства дорог

Об этом сообщил в пятницу, 20 июля, заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин

АО «Мосинжпроект» является генеральным проектировщиком и техническим заказчиком ключевых дорожных объектов российской столицы.

По словам Хуснуллина, темпы и объёмы транспортного строительства снижаться не будут. Ежегодно, в течение ближайших пяти лет, планируется строить и реконструировать не менее 90 км дорог. К 2023 году в эксплуатацию будет введено 485 км дорог, 100 новых мостов, тоннелей и эстакад, а также 60 пешеходных переходов.

«Ключевым проектом остаётся формирование нового полноценного транспортного кольца — четырёх хордовых магистралей, состоящего из Северо-Западной хорды, Северо-Восточной хорды, Юго-Восточной хорды, к строительству которой город также приступает, и Южной рокады», — уточнил руководитель столичного Стройкомплекса.

Как ранее сообщил мэр Москвы Сергей Собянин , в период с 2011 по 2023 год в российской столице будет построено 1300 км дорог.

Напомним, Москва ежегодно участвует в международных исследованиях, которые оценивают город по всем ключевым градостроительным показателям в сравнении с крупнейшими мегаполисами мира. Международное агентство Price Waterhouse Coopers (PWC) ежегодно сравнивает градостроительные показатели 14 крупнейших мегаполисов мира, включая Москву, по таким параметрам, как комфортность проживания, экологичность, динамика градостроительной деятельности, развитие транспортной инфраструктуры, отношение жителей к проведённым преобразованиям и пр.