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В Бабушкинском восстановили работу светофора на Енисейской улице
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В Бабушкинском восстановили работу светофора на Енисейской улице 

Управа района Бабушкинский 2 часа назад
Фото: Управа района Бабушкинский
Сотрудники Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы восстановили работы светофора на Енисейской улице.
Ранее с сообщением о проблеме на портал «Наш город» обратился местный житель.
После того как все работы были выполнены, пользователь получил ответ от заместителя мэра Москвы Максима Ликсутова.
«Указанные неисправности в работе светофорного объекта устранены. Произведена замена светодиодной матрицы», — говорится в ответе.
Работы выполнили в установленный законом срок. (ис)
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