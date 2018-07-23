В Бабушкинском восстановили работу светофора на Енисейской улице 

Сотрудники Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы восстановили работы светофора на Енисейской улице.
Ранее с сообщением о проблеме на портал «Наш город» обратился местный житель.
После того как все работы были выполнены, пользователь получил ответ от заместителя мэра Москвы Максима Ликсутова.
«Указанные неисправности в работе светофорного объекта устранены. Произведена замена светодиодной матрицы», — говорится в ответе.
Работы выполнили в установленный законом срок. (ис)