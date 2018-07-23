Москва вошла в число лидеров по созданию комфортной социальной инфраструктуры

Москва стала мировым лидером в сфере комфортности социальной инфраструктуры, в столице России самые короткие расстояния от жилья до школ и самые лучшие показатели финансовой доступности различных социальных услуг, говорится в сообщении пресс-службы столичного департамента градостроительной политики.

Как сообщил руководитель департамента градостроительной политики города Москвы Сергей Левкин , такие выводы можно сделать из исследования уровня и динамики градостроительного развития крупнейших мегаполисов мира, подготовленного специалистами компании «PricewaterhouseCoopers» (PwC) в рамках Московского урбанистического форума.

«Москву и еще 13 городов, среди которых Нью-Йорк , Париж, Шанхай , Лондон, Сан-Паулу Гонконг , Токио, Сеул Сингапур , Берлин, Барселона, Мехико Чикаго сравнивали по трем показателям. Оценивалась удовлетворенность горожан качеством предоставляемых социальных услуг, их финансовая доступность, а также удаленность социальных объектов от жилых кварталов», — сказал Левкин.

Руководитель департамента также отметил, что среднее расстояние от дома до школы в Москве составляет менее 400 метров, в то время как среднее значение по другим городам — 1,2 километра.

Он подчеркнул, что близость общеобразовательных учреждений к месту проживания в столице является результатом применения региональных нормативов по обеспеченности жителей такими объектами.