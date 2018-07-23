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Собянин предложил снизить возраст приема в детсады
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С. Собянин предложил снизить возраст приема детей в детсады до 2,5 лет 

Агентство «Москва» 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Возраст приема детей в детские сады столицы будет снижен до 2,5 лет. Об этом сообщил кандидат в мэры Москвы Сергей Собянин во время встречи с коллективом Московского эндокринного завода, куда он прибыл в рамках своей предвыборной агитации.
«Мы построили десятки новых детских садов, расширили прием.
И с каждым годом стараемся снижать верхний возраст. Сначала три года мы достигали, потом — два года и восемь месяцев. Тем не менее постоянно задают вопросы, когда еще снизится возраст, потому что мамы хотят работать, вести активный образ жизни. И мы в этом году приняли решение и снизим возраст приема до 2,5 лет», — сказал С. Собянин, отвечая на вопрос сотрудницы завода о возможности снижения возраста приема детей в детсады.
По его словам, десятки тысяч детей получат возможность пойти в детские сады.
«И так с каждым годом по мере возможности будем снижать возраст, чтобы все больше и больше давать возможность молодым мамам пораньше выходить на работу. Это очень важная программа. Каждый год будем строить по несколько десятков детских садов», — добавил он.
Встречи С. Собянина с коллективами столичных предприятий в рамках избирательной кампании по выборам мэра Москвы будут проходить регулярно. Первая такая встреча прошла на московской фабрике по изготовлению мороженого.
Московский эндокринный завод располагает высокотехнологичным производством. Производственная база завода включает четыре основных цеха: по выпуску препаратов в ампулах и флаконах, в том числе сублимированных, таблеток и капсул, а также цеха по производству препаратов в полиэтиленовых флаконах, шприц-тюбиках и в ампулированной форме. В номенклатуре завода имеются все необходимые для обеспечения потребности лечебных учреждений и аптечной сети виды анальгетиков.
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